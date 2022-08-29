В Петрозаводске нашли мужчину, пропавшего две недели назад

Полиция Петрозаводска сообщает об успешном окончании розыскных мероприятий в связи с исчезновением 54-летнего петрозаводчанина.

Сотрудники полиции нашли без вести пропавшего мужчину 1968 года рождения. Его местонахождение было неизвестно с 13 августа. Петрозаводчанин мог находиться среди лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

«Криминальная составляющая в исчезновении отсутствует. Полиция Петрозаводска благодарит граждан, оказавших содействие в розыске», — говорится в сообщении МВД Карелии.