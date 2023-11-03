В Петрозаводске нашли почти 150 нарушений в работе управляющих компаний

Специалисты продолжают следить за качеством работы обслуживающих организаций.

МКУ «Служба заказчика» выявило 149 нарушений правил содержания многоквартирных домов и дворов в Петрозаводске, сообщили в паблике городской администрации 7 ноября.

За прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 159 многоквартирных домов, сообщили в паблике городской администрации 7 ноября. По итогам обследования специалисты обнаружили 149 нарушений, 57 из которых относились к уборке снега, 34 — к посыпке наледи и 40 — к очистке кровель.

Кроме того, часть нарушений была связана с ненадлежащим обслуживанием общего имущества, содержанием фасадов, неисправностями на сетях электро- и водоснабжения.

В адрес управляющих организаций направили 42 уведомления о необходимости оперативного принятия мер. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

За прошлую неделю управляющие организации исправили 21 нарушение, выявленное ранее.

В источнике напомнили, что сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержания внутридомовой инфраструктуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051.