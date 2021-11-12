В Петрозаводске нашли подрядчиков для благоустройства двух общественных территорий

Владимир Любарский рассказал о планах по благоустройству города: всего в 2022 году планируется обновить семь парков и скверов.

Глава Петрозаводска рассказал о подготовке к благоустройству общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды».

Подрядчики — ООО «Контрейд» и ИП Черняев И.В., благоустроят Кукковский и Толевый скверы соответственно. На Кукковке планируется прокладка дорожек и установка детской площадки, на Октябрьском — площадка для отдыха со скамейками, игровые элементы для детей и арт-объект.

«Кто-то может спросить — а почему сквер Толевый? Откуда такое название? Своё название общественная территория получила летом этого года в честь Петрозаводского толевого завода, существовавшего в этих местах в начале XX века. Предприятие было открыто 1910-х годах и принадлежало Льву Марковичу Варковецкому и его брату. На заводе производился толь для крыш домов, используемый для гидроизоляции. Помимо производственного здания, предприятие имело декавильный путь с вагонетками и жилой дом для работников. Своё существование завод прекратил к 1930-м годам», — совершил Владимир Любарский экскурс в историю города.

Глава Петрозаводска напомнил, что в 2022 году планируется благоустройство семи общественных территорий, перечень которых определили сами жители в ходе открытого голосования.

«Помимо Кукковского и Толевого скверов, запланированы работы в Губернаторском саду, на Берёзовой аллее, в Спортивном сквере, на площадке возле „Десяточки“, где уже подготовили основание под будущий детский городок, и у дома № 7 на улице Труда. Остальные подрядчики определятся на следующей неделе. Благоустройство должно завершиться до конца лета», — подытожил Владимир Любарский.