В Петрозаводске нашли подростка, который ушел из дома 18 марта

Полицейские разыскали 16-летнего мальчика, который часто убегает из дома.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками полиции Петрозаводска установлен ранее разыскивавшийся подросток 2006 года рождения.

Напомним, мальчик ранее неоднократно уходил из дома.

«Он ушёл из дома 18 марта и не сообщал родителям о своем местонахождении. Криминальной составляющей в исчезновении нет», — говорится в сообщении ведомства.