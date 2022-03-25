В Петрозаводске нашли подростка, который ушел из дома 18 марта

Полицейские разыскали 16-летнего мальчика, который часто убегает из дома.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудниками полиции Петрозаводска установлен ранее разыскивавшийся подросток 2006 года рождения.
Напомним, мальчик ранее неоднократно уходил из дома.
«Он ушёл из дома 18 марта и не сообщал родителям о своем местонахождении. Криминальной составляющей в исчезновении нет», — говорится в сообщении ведомства.
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