Реклама на сайте
Тема недели
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Новости

Причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии

19:00

В Петрозаводске два подростка пострадали в аварии на пешеходном переходе

18:10

В 2025 году в Карелии продолжается капремонт 14 школ

17:56

В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов

17:45

Кратковременный дождь: прогноз погоды в Карелии на 22 августа

17:20

Т2 развернула VoWiFi на федеральном уровне

16:54

Бастрыкин потребовал доклад о резонансной гибели карельских курсантов в 2014 году

16:35

В Петрозаводске установили новый светофор

16:15

В Карелии подвели предварительные итоги пожароопасного сезона

15:50

Комбинат «Славмо» начал выпускать «Рахту» с новым вкусом в удобной упаковке

15:39

В Карелии началась реконструкция дороги к новой амбулатории в Рабочеостровске

15:30

В Петрозаводске начали ремонт дороги у гипермаркета «Лента»

15:00

Доярка из Мегреги представит Карелию на конкурсе в Суздале

14:30

Полиция ищет петрозаводского «дрифтера»

14:00

По соседству с Карелией ребенок погиб при взрыве снаряда под костром

13:30

40 тысяч иностранных туристов посетили в прошлом году город Сортавала

13:00

«КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки детского сада в Сортавале

12:34

Петрозаводчанин стал и жертвой, и сообщником мошенников

12:30

Новый мессенджер Max станет обязательным для предустановки на новые смартфоны в России

12:15

В ходе СВО погиб молодой боец из Сегежского округа Вадим Малышев

11:50

Первый авиарейс из Петрозаводска в Махачкалу оказался полностью заполнен

11:35

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

11:15

В Карелии ударили первые заморозки

10:50

С 1 сентября фельдшеры смогут заменять врачей

10:30

19-летний молодой человек обокрал магазин табачной продукции в Петрозаводске

10:00

В России расширили список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем

09:30

У жительницы Карелии конфисковали автомобиль из-за вредной привычки ее возлюбленного

09:00

Поезд в Карелию задержали из-за падения беспилотника

08:35

В Карелии выявили 114 нарушений правил пожарной безопасности

08:00

В Кондопожском районе избрали нового главу

07:40

Стоимость поездок до Костомукши увеличится

07:20

Подводный вулкан у побережья Орегона может извергнуться до конца года

07:00

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

06:40

В Карибском море поймали первую в мире золотую акулу

00:10

Суд изъял автомобиль у олончанина за пьяное вождение

22:30

Доходы муниципалитетов Карелии выросли на 852 миллиона рублей

20:00

В Карелии ищут пропавшего на Пертозере рыбака

19:00

Более 30 столкновений с лосями произошло на дорогах Карелии с начала года

18:00

Стоимость поездок до города Сортавала подорожает

17:30

В строительной компании в Петрозаводске приняли на работу робота

17:08

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 21 августа

17:00

Артур Парфенчиков проверил ход ремонта школ в отдаленных районах Петрозаводска

16:30

В Петрозаводске отремонтировали два двора

16:00

В Петрозаводске поймали новосибирского курьера мошенников

15:40

Для тушения свалки в Кондопоге используют материалы с реконструкции городского стадиона

15:20

В Петрозаводске нашли водителя, не уступившего дорогу пешеходу на Первомайском проспекте

15:00

Карельские спортсменки выиграли золото на первенстве России по пляжному волейболу

14:40

Почти половина карельских студентов работают с первого курса

14:20

Петрозаводчанка перевела мошенникам более миллиона рублей после звонка о ремонте домофона

13:50

Названы причины сбоев доставки заказов с Ozon

13:30

В национальном парке «Воттоваара» ученые «охотились» на летучих мышей

13:25

В Петрозаводске отпразднуют День государственного флага

12:55

Олимпийские чемпионы помогли укушенному клещом мальчику из Карелии

12:25

В Карелии продолжается подготовка к отопительному сезону

12:10

Стали известны подробности жесткой аварии на трассе под Суоярви

11:45

«Зрелище очень страшное»: в карельском поселке загорелась вековая сосна

11:20

В Петрозаводске загорелся автомобиль

11:00

89-летняя петрозаводчанка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

10:30

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

00:10
В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов
Сегодня 17:45 Криминал
Поделиться

Все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

фото: © «Столица на Онего»

В Петрозаводске сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних нашли группу подростков, причастных к серии краж велосипедов. В МВД по республике пояснили, что подростков поставят на учет в ПДН, с ними уже провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В полиции выяснили, что к кражам причастны трое несовершеннолетних, среди которых одна девушка.

— Проходя мимо одного из городских заведений в ночное время, несовершеннолетние приметили велосипеды, которые не были пристёгнуты. Каждый решил взять себе по одному. На чужих велосипедах подростки отправились по домам, — сообщили в ведомстве.

В тот же день во время прогулки компания заметила в одном из подъездов еще один велосипед и украла его. Часть украденных велосипедов несовершеннолетние покрасили, чтобы скрыть следы преступления. Все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

 

Обсудить (0) в ленту
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
«Остров Заонежье»: проект о путешествии по Кижских шхерам теперь на «Столице на Онего»
Причал для круизных судов построит петербургский инвестор в поселке Салми в Карелии
19:00 Экономика
В Петрозаводске два подростка пострадали в аварии на пешеходном переходе
18:10 Происшествия
В 2025 году в Карелии продолжается капремонт 14 школ
17:56 Благоустройство
В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов
17:45 Криминал
Кратковременный дождь: прогноз погоды в Карелии на 22 августа
17:20 Погода
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение