В Петрозаводске нашли подростков, причастных к серии ночных краж велосипедов

Все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.

В Петрозаводске сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних нашли группу подростков, причастных к серии краж велосипедов. В МВД по республике пояснили, что подростков поставят на учет в ПДН, с ними уже провели профилактическую беседу. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

В полиции выяснили, что к кражам причастны трое несовершеннолетних, среди которых одна девушка.

— Проходя мимо одного из городских заведений в ночное время, несовершеннолетние приметили велосипеды, которые не были пристёгнуты. Каждый решил взять себе по одному. На чужих велосипедах подростки отправились по домам, — сообщили в ведомстве.

В тот же день во время прогулки компания заметила в одном из подъездов еще один велосипед и украла его. Часть украденных велосипедов несовершеннолетние покрасили, чтобы скрыть следы преступления. Все похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам.