В Петрозаводске нашли пропавшего накануне ребенка

Девочка-подросток была найдена живой, сообщили в МВД Карелии.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

«Полиция Петрозаводска сообщает об успешном окончании розыска 13-летнего подростка, ушедшего вчера из дома. Местонахождение девушки установлено благодаря содействию неравнодушных граждан. В ближайшее время она будет передана законным представителям», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 13-летняя девочка-подросток ушла вечером 7 июля из дома на Древлянке и пропала.