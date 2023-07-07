В Петрозаводске нашли пропавшего накануне ребенка

Девочка-подросток была найдена живой, сообщили в МВД Карелии.
Об этом сообщили в МВД Карелии.
«Полиция Петрозаводска сообщает об успешном окончании розыска 13-летнего подростка, ушедшего вчера из дома. Местонахождение девушки установлено благодаря содействию неравнодушных граждан. В ближайшее время она будет передана законным представителям», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 13-летняя девочка-подросток ушла вечером 7 июля из дома на Древлянке и пропала.
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