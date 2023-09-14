В Петрозаводске нашли пропавшего подростка

Одетый в черное школьник нашелся, сообщили в Следкоме республики.

В Петрозаводске нашелся подросток, пропавший 12 сентября. Об этом сообщили в Следкоме республики.

Школьника искали после того, как он не вернулся домой 12 сентября. К поискам подключились полицейские, Следком Карелии организовал проверку по факту его исчезновения.

В настоящее время ребенок найден. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.