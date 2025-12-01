РЕКЛАМА
Фонд «Защитники Отечества» передал карельским ветеранам СВО современные автомобили
02 декабря, 14:16
«Рыбкин рисует, как будто заборы красит»: работы наив-художника из Петрозаводска покоряют новые высоты
01 декабря, 19:10
«Мы видим это вовремя»: как карельские врачи спасают жизнь детей еще до рождения
30 ноября, 17:31
В Петрозаводске нашли собаку, которая пропала после пожара на Университетской
Сегодня 20:20 Происшествия
Поделиться

Собака целую неделю бегала по городу, но осталась жива.

фото: © Биг Алерт

О том, что собаку нашли, сообщает паблик «Биг Алерт», активисты которого ищут потерявшихся животных. Напомним, Ума пропала еще 26 ноября во время пожара на улице Университетской, 13.

Спустя неделю собаку нашли. Ума прибилась на территории предприятия на Заводской, вчера её там видели, к сожалению, на хозяина она не среагировала, убежала. Сегодня, 2 декабря, Уму вновь увидели на месте, где вчера оставили куртку хозяина и еду. Приехал хозяин, получил инструкции и пошел к Уме, не напрямик, а параллельно. Ума несколько раз начинала паниковать, но все получилось. Собака узнала хозяина, завиляла хвостиком и дала себя взять на руки.

Напомним, 26 ноября на улице Университетской, 13 в Петрозаводске горел второй корпус таунхауса. На месте ЧП работали 30 пожарных и более 10 единиц техники. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.
В результате пожара пострадали три человека. Среди них были беременная женщина и двухлетний ребенок. Малыша доставили в Детскую республиканскую больницу, где его осмотрели. У ребенка обнаружили только ссадины, его отпустили домой с отцом.

Беременную женщину с переломами направили в реанимацию Республиканскую больницу скорой помощи. Третья пострадавшая также была доставлена в эту же больницу с ожогами, включая ожоги верхних дыхательных путей.

Так собака выглядела до недели скитаний:

