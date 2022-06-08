В Петрозаводске нашли вандала, расписывающего по ночам фасады домов

Молодой человек, изуродовавший фасады домов в столице Карелии, попался с наркотиками.

Полицейские Петрозаводска установили личность вандала, от которого пострадали несколько многоквартирных домов в городе. Им оказался 25-летний местный житель. Об этом сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе внимание наряда полиции привлекло странное поведение молодого человека. При нем было обнаружено вещество, которое, по заключению экспертов, является наркотиком растительного происхождения. В отношении него был составлен протокол, а затем суд назначил ему наказание в виде штрафа.

Но как выяснилось, именно этот петрозаводчанин нанес на фасады ряда многоквартирных домов изображения с помощью трафарета и баллончика краски. Как установили полицейские, он «работал» по ночам, прячась от посторонних глаз.

Впоследствии 25-летний «художник» признался и раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, любитель граффити стал фигурантом уголовного дела после росписи зданий на проспекте Ленина и на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова.