В Петрозаводске нашли водителя, который чуть не сбил людей на пешеходном переходе

Пожилого водителя оштрафовали за проезд на красный свет.
Госавтоинспекция Петрозаводска установила личность водителя, который 12 сентября нарушил правила дорожного движения на улице Репникова. Им оказался 79-летний мужчина, управлявший автомобилем Nissan.
На пешеходном переходе водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. По данным ГАИ, он чуть не сбил женщину с ребенком. Запись с видеорегистратора очевидца была опубликована в социальных сетях и привлекла внимание правоохранительных органов.
В отношении нарушителя составили административный протокол о проезде на запрещающий сигнал светофора. Суд назначил ему штраф в размере 1500 рублей.
В ГАИ напомнили, что за повторное аналогичное нарушение предусмотрено более суровое наказание — штраф 7500 рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.
