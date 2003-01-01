В Петрозаводске нашли водителя, не уступившего дорогу пешеходу на Первомайском проспекте

Нарушителю грозит штраф за нарушение правил дорожного движения.

В Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, который не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел 22 июля 2025 года в районе дома №66 по Первомайскому проспекту.

Водитель автомобиля Kia нарушил правила дорожного движения, не пропустив пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Проверку провели после публикации в СМИ записи с видеорегистратора, на которой зафиксировано нарушение. Нарушителем оказался 23-летний водитель, в отношении которого вынесли постановление по статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу пешеходам. Водителю грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.