В Петрозаводске нашли женщину, местонахождение которой было неизвестно с 1 декабря

В полиции Карелии сообщили о том, что нашли пропавшую.
В полиции Карелии сообщили, что жительница Петрозаводска, местонахождение которой было неизвестно с 1 декабря, нашлась.
По информации полиции, криминальной составляющей в ее исчезновении нет.
Полицейские благодарят граждан, оказавших содействие розыску, а также СМИ и пользователей, распространивших объявление.
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