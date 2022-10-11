В Петрозаводске нашли женщину, местонахождение которой было неизвестно с 1 декабря

В полиции Карелии сообщили о том, что нашли пропавшую.

В полиции Карелии сообщили, что жительница Петрозаводска, местонахождение которой было неизвестно с 1 декабря, нашлась.

По информации полиции, криминальной составляющей в ее исчезновении нет.

Полицейские благодарят граждан, оказавших содействие розыску, а также СМИ и пользователей, распространивших объявление.