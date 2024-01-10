В Петрозаводске нашли женщину в синей куртке

Женщина найдена живой, сообщили волонтеры, которые искали пропавшую.
Волонтеры искали пропавшую женщину с 9 января.
Предположительно, женщина могла находиться под сильным психологическим воздействием телефонных мошенников, и поэтому, возможно, скрывалась.
«Отбой, найдена», — написали в паблике поисково-спасательного отряда «ДОБРОСПАС» и поблагодарили всех за участие.
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