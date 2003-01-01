В Петрозаводске насмерть сбили женщину

Стали известны первые подробности аварии.
В Петрозаводске на набережной Варкауса произошло смертельное ДТП.
Сегодня днем, 8 августа, петрозаводчанку сбили насмерть. По свидетельствам очевидцев, медики пытались реанимировать пострадавшую прямо на проезжей части, но спасти ее не удалось.
Нашему изданию удалось узнать первые подробности случившегося. По данным нашего источника в правоохранительных органах, ДТП произошло в 11:20 в районе дома № 13 по Варкауса. Автомобиль «Лада Гранта» сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. За рулем «Лады» находился мужчина. Женщина-пешеход скончалась от полученных травм на месте.
Полиция проводит проверку.