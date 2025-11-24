В Петрозаводске назвали дату начала продаж проездных на декабрь для троллейбусов

Для горожан проездной обойдется в 2200 рублей, для учащихся — 500 рублей.
Администрация Петрозаводска объявила о старте продаж проездных билетов на общественный транспорт на декабрь. Как сообщает пресс-служба мэрии, приобрести их можно будет с 26 ноября. Действие проездных билетов будет распространяться исключительно на троллейбусные маршруты города.
Стоимость проездных на декабрь составит:
2200 рублей — для граждан;
500 рублей — для школьников и студентов.
В ведомстве обратили особое внимание на то, что владельцам ранее оформленных электронных проездных не требуется подавать заявление повторно. Оно подается один раз в календарном году. Для продления действия проездного его необходимо просто пополнить.
Горожанам, которые только планируют оформить электронный проездной, рекомендуется предварительно ознакомиться с инструкцией. Для школьников и студентов заявление заполняется через специальную онлайн-форму.
Напомним, что при возникновении вопросов или технических проблем можно обратиться за помощью в специализированную группу в социальной сети, написав в личные сообщения или оставив комментарий под соответствующим объявлением. Подробнее ЗДЕСЬ.