В Петрозаводске назвали имена победителей конкурса снежных и ледовых скульптур

В столице Карелии состоялась церемония награждения участников и победителей XXI Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея 2022».

Сегодня подвели итоги Международного конкурса снежных и ледовых скульптур в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея 2022». Тридцать уникальных работ было представлено на суд жюри. В этом году скульптуры впервые были объединены темой – конкурс был посвящен 350-летию Петра Первого, сообщили в администрации Петрозаводска.

На церемонии подведения итогов участников состязания приветствовали император Петр Великий и Бог северного ветра Борей. Они поблагодарили скульпторов за их творчество, за подаренную радость и красоту. Всем победителям были вручены призы.

Итак, в номинации «Снежная скульптура. Малый куб» призовые места распределились следующим образом:

I место – «Новый год» - Петр Белый, Вячеслав Щербин (Санкт-Петербург, Петрозаводск)

II место – «Царь Петр I» - Кристина Богданова, Екатерина Круглова, Арина Сидорова (Кондопога)

III место – «Курс на Европу» - Полина Рутковская, Варвара Позднякова (Петрозаводск)



Валерий Поташов/ Столица на Онего

Номинация «Снежная скульптура. Большой куб»:

I место – «Первый император» - Станислав Ларионов, Александр Горинов, Дмитрий Смородинов (Богородское, Московская область);

II место – «Бороды отсечь» - Александра Хайло, Мария Ежова, Сергей Горлов (Петрозаводск, Кировск, Рязань);

III место – «Калитка в Европу» - Дмитрий Новицкий, Олег Нарожный, Евгений Шнайдер (Мурманск, Череповец. Мончегорск).



Валерий Поташов/Столица на Онего

Номинация «Ледовая скульптура»:

I место – «Навстречу ветру» - Алексей Цветков, Сергей Соловов, Сергей Кальянов (Кондопога, Петрозаводск);

II место – «Гордимся именем твоим!» - Роман Гореленко, Ольга Гореленко (Нижний Тагил);

III место – «Северный ветер» - Иван Локлюхин, Никита Миронов (Хабаровск, Кировск, Петрозаводск).



администрация Петрозаводска

Приз главы Петрозаводска получила работа «Морская баталия» Антона, Юлии и Павла Летягиных (Ошта, Вологодская область). «Кубок Борея» получили авторы скульптуры «Гордимся именем твоим!» Роман и Ольга Гореленко из Нижнего Тагила. Специальный приз Петрозаводского городского совета вручен петрозаводчанам Анне Смирновой, Анне Шалахиной и Анастасии Головяшиной за работу «Мечтать не вредно».



администрация Петрозаводска

Напомним, фестиваль «Гиперборея» завершился шестиминутным фейерверком.