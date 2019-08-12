В Петрозаводске назвали количество долгожителей

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения долгожителями принято считать людей, чей возраст достиг 90 и более лет.

В связи со значимым событием поздравления от главы Петрозаводска в течение семи месяцев приняли 232 человека, сообщили в мэрии города.

В столице Карелии в этом году встретили свой юбилей и ещё планируют праздник около 450 долгожителей. 203 из них уже перешагнули 90-летний рубеж, 25 человек отпраздновали 95-летие, четыре именинника пересекли вековую границу, отметив 101-й, 102-й и 105-й день рождения.

По статистике, 80 процентов виновников торжества – женщины.

Администрация Петрозаводска традиционно поздравляет со знаменательными датами уважаемых юбиляров и семьи горожан, которым судьба даровала шанс прожить долго.