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Новости. Общество
17:20, 12 Августа 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске назвали количество долгожителей

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Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения долгожителями принято считать людей, чей возраст достиг 90 и более лет.

В связи со значимым событием поздравления от главы Петрозаводска в течение семи месяцев приняли 232 человека, сообщили в мэрии города.

В столице Карелии в этом году встретили свой юбилей и ещё планируют праздник около 450 долгожителей. 203 из них уже перешагнули 90-летний рубеж, 25 человек отпраздновали 95-летие, четыре именинника пересекли вековую границу, отметив 101-й, 102-й и 105-й день рождения.

По статистике, 80 процентов виновников торжества – женщины.

Администрация Петрозаводска традиционно поздравляет со знаменательными датами уважаемых юбиляров и семьи горожан, которым судьба даровала шанс прожить долго.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-08-12 19:25:16
То есть согласно ВОЗ долгожителей - 203. А что за цифра 450? Кто они такие? Которые "планируют"? Мне 60, но я тоже планирую, посчитайте меня, плиз...
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