В Петрозаводске не хватает 140 учителей и воспитателей

В образовательных учреждениях Петрозаводска сохраняется серьезная нехватка кадров — город нуждается в 140 специалистах.
Эта цифра указана в стратегии социально-экономического развития столицы Карелии на период до 2034 года.
Сейчас в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования города работают более 4,1 тысячи педагогов. Из них в общеобразовательных учреждениях трудятся 2 323 человека, в дошкольных — 1 759 человек и в учреждениях дополнительного образования — 113 человек.
Для решения кадрового дефицита власти планируют усилить социальную поддержку учителей.
Ранее мы писали, что студентам хотят разрешить преподавать в школе. Законопроект внесен в Госдуму. Реализация указанной нормы будет способствовать сокращению дефицита учителей в школах, а также расширит возможности трудоустройства молодежи во время обучения в образовательных организациях высшего образования.