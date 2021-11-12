В Петрозаводске не хватает водителей автобусов при зарплате более 50 тыс. рублей

Число вакансий для водителей автобусов в Петрозаводске превышает количество претендентов на трудоустройство, несмотря на высокий уровень предлагаемой заработной платы.

Об этом говорят результаты исследования рекрутингового агентства HeadHunter, изучившего предложения работодателей и резюме, размещенные соискателями из столицы Карелии.

Чаще всего работодатели размещают в Петрозаводске вакансии с вахтовым методом работы. Зарплата на междугородних автобусах составляет около 90 тыс. рублей. Для вахтовиков транспортные компании готовы предоставить оплату питания и проживания. От соискателя ждут опыт вождения не менее 3 лет и водительское удостоверение категории D.

Также для водителей Петрозаводска предлагается работа на служебных автобусах. Здесь предлагают зарплату, в среднем, 40 тыс. рублей. Требования схожи — стаж работы от 3 лет, права категории D. Обязанности — развозка сотрудников к месту работы.

За работу на городском маршруте готовы платить от 50 тыс. рублей. Требования всё те же — опыт вождения и права категории D. Помимо полного соцпакета, работодатели обещают дополнительное медицинское страхование от несчастных случаев и выплаты процентных надбавок за работу на Крайнем Севере.

Зарплатные ожидания претендентов на вакансии ниже, чем предлагают работодатели. Соискатели готовы работать за 40 тыс. рублей в месяц.