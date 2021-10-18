В Петрозаводске не могут найти директора для школы, которую возглавлял сын депутата

Власти Петрозаводска сообщили, что в карельской столице вновь объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы № 43.

В Петрозаводске продолжаются поиски человека, готового возглавить школу № 43, находящуюся на улице Попова. В настоящее время администрация города в очередной раз объявила конкурс на замещение должности директора учебного заведения. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии. Документы от соискателей принимаются с 18 октября до 18 ноября.

«Объявленный ранее конкурс на замещение должности директора школы № 43 не состоялся из-за отсутствия необходимого числа кандидатов», — говорится в заявлении пресс-центра.

Напомним, ранее школу № 43 в Петрозаводске возглавлял сын бывшего заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича — Александр Ханцевич-младший. В январе он уволился по собственному желанию, отработав в учебном заведении два года. С тех пор администрация пытается найти нового директора в 43-ю школу. Однако определить человека, готового возглавить учебное заведение, не удалось даже к первому сентября.