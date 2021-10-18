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В Петрозаводске не могут найти директора для школы, которую возглавлял сын депутата

Новости. Общество
11:47, 18 Октября 2021
фото: «Столица на Онего»

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Власти Петрозаводска сообщили, что в карельской столице вновь объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы № 43.

В Петрозаводске продолжаются поиски человека, готового возглавить школу № 43, находящуюся на улице Попова. В настоящее время администрация города в очередной раз объявила конкурс на замещение должности директора учебного заведения. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Карелии. Документы от соискателей принимаются с 18 октября до 18 ноября.

«Объявленный ранее конкурс на замещение должности директора школы № 43 не состоялся из-за отсутствия необходимого числа кандидатов», — говорится в заявлении пресс-центра.

Напомним, ранее школу № 43 в Петрозаводске возглавлял сын бывшего заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича — Александр Ханцевич-младший. В январе он уволился по собственному желанию, отработав в учебном заведении два года. С тех пор администрация пытается найти нового директора в 43-ю школу. Однако определить человека, готового возглавить учебное заведение, не удалось даже к первому сентября.

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Комментарии

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Кир
2021-10-18 14:05:24
Директором быть не так просто. Даже с образованием. Не играет роли, чей ты сын. Героиня известного в прошлом фильма сказала, будучи директором завода, что надо научиться руководить несколькими людьми. А потом можно управлять любым числом людей. :)
Кир
2021-10-18 12:32:14
Пофиг совсем.
User
2021-10-18 12:10:57
У слуг народа "талантливые" дети закончились или просто место не кошерное?
Беня
2021-10-18 14:17:58
User, я думаю это держат под кого-тт :)
Филя
2021-10-18 12:05:37
Как надоели эти "депутаты" и их сыновья, блин....элементарные вопросы решить не могут ,....или не хотят? Везде проблемы,если не развал,конечно...!?!
антинытик
2021-10-18 11:59:53
А чего так. Все явки с паролями с собой забрал ?
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