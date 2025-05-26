В Петрозаводске не могут определить, кто пострадал в ночном столкновении ВАЗа с КамАЗом

«Столице на Онего» стали известные любопытные подробности ночной аварии на окраине города.

По данным МЧС Карелии, в 03:22 ночью 31 мая поступило сообщение о столкновении легкового и грузового автомобилей по адресу: Петрозаводск, шоссе Пряжинское – Суоярвское. Ведомство сообщило об одном пострадавшем.

Нашему изданию в ГАИ Петрозаводска рассказали подробности аварии. В легковом авто находились молодые люди. Водитель был трезв, права у него были. А вот с пострадавшим случилась путаница.

Дело в том, что этой же ночью в больницу скорой помощи привезли мужчину с травмами. Его МЧС и определило как пострадавшего в этой аварии. Состояние у него оценивается как средней тяжести. Однако, как утверждают в ГАИ города, сам пострадавший утверждает, что травмы он получил не в дорожной аварии, а ударился в общежитии. В настоящий момент с ним ведется работа, сказали в ГАИ. Какая именно, неизвестно.

Таким образом обычное ДТП превращается в детектив.