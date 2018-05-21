Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:50, 21 Мая 2018

В Петрозаводске не накажут учителя за выпавшего из окна школьника

По теме

"Сампо.ру": улётный интернет до 100 Мбит/с
21.05.18 13:00
Минэк Карелии возглавит бывший пристав
21.05.18 12:48
Фонтаны Петрозаводска запустят 1 июня
21.05.18 12:32
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске не накажут учителя за выпавшего из окна школьника

Сегодня Следственный комитет проводит проверку по инциденту, произошедшему 16 апреля в лицее №13 в Петрозаводске, когда 16-летний подросток выпал из окна третьего этажа.

По предварительным данным, юноша выпал из окна третьего этажа лицея № 13, которое открыл самостоятельно прямо во время урока математики в 10 классе.

В результате падения подросток получил сотрясение головного мозга, а также переломы костей предплечья обеих рук.

Как сообщила на сегодняшней встрече с журналистами Ирина Мирошник, специалисты администрации провели проверку в лицее №13.

"По итогам проверки школы №13 именно к учителю, именно за этот произошедший случай здесь мы не будем применять никаких действий, - сказала Мирошник, - потому что там есть некие проблемы у ребенка, но закон о защите персональных данных не позволяет из этических соображений их озвучивать. Но наличие особой информации конкретно этого инцидента не снимает ответственности с учреждения по выстраиванию должным образом системы профилактической работы с детьми по контролю за их эмоциональным и психофизическим состоянием. Вот здесь выявлены нарушения в части организации такой работы, поэтому по итогам проверки служебной комиссии мэрии будут приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении администрации лицея".

По теме

"Сампо.ру": улётный интернет до 100 Мбит/с
21.05.18 13:00
Минэк Карелии возглавит бывший пристав
21.05.18 12:48
Фонтаны Петрозаводска запустят 1 июня
21.05.18 12:32
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
14.05.2018, 21:05
В Минздраве назвали смертельную дозу алкоголя
14.05.2018, 22:00
Названы катастрофические последствия употребления алкоголя и табака
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
16.05.2018, 13:17
"Вы мне никто!"

Аналитика

Сегодня 11:42
Политкухня
И никого не стало 2
Посмотрите, как за пять лет кардинально изменился персональный состав основных петрозаводских политиков.
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
17.05.2018 13:02
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 4
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 10
11.05.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:37
Без политики
"Это было круто!"
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
Сегодня 09:49
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»