В Петрозаводске не накажут учителя за выпавшего из окна школьника

Сегодня Следственный комитет проводит проверку по инциденту, произошедшему 16 апреля в лицее №13 в Петрозаводске, когда 16-летний подросток выпал из окна третьего этажа.

По предварительным данным, юноша выпал из окна третьего этажа лицея № 13, которое открыл самостоятельно прямо во время урока математики в 10 классе.

В результате падения подросток получил сотрясение головного мозга, а также переломы костей предплечья обеих рук.

Как сообщила на сегодняшней встрече с журналистами Ирина Мирошник, специалисты администрации провели проверку в лицее №13.

"По итогам проверки школы №13 именно к учителю, именно за этот произошедший случай здесь мы не будем применять никаких действий, - сказала Мирошник, - потому что там есть некие проблемы у ребенка, но закон о защите персональных данных не позволяет из этических соображений их озвучивать. Но наличие особой информации конкретно этого инцидента не снимает ответственности с учреждения по выстраиванию должным образом системы профилактической работы с детьми по контролю за их эмоциональным и психофизическим состоянием. Вот здесь выявлены нарушения в части организации такой работы, поэтому по итогам проверки служебной комиссии мэрии будут приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении администрации лицея".