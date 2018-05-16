В Петрозаводске не считают культурной ценностью выставленное на торги здание XIX века

Историческая ценность выставленного на торги здания XIX века в центре Петрозаводска не установлена, сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия республики.

В Петрозаводске выставлено на торги деревянное двухэтажное здание на проспекте Ленина, 10а. Дом построен в XIX веке. Здание продается по начальной цене 18,2 млн рублей.

По оценке архитектора Елены Ициксон, постройка в центре Петрозаводска, прежде выполнявшая функции доходного дома, может иметь историческую ценность.

В Управлении по охране объектов культурного наследия заявили об отсутствии у них информации о ценности указанного деревянного здания в карельской столице.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".