В Петрозаводске неадекватный мужчина перепугал сотрудников компании, закрывшись в туалете

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего дебош в одной из петрозаводских фирм.

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Карелии, инцидент произошел в ночь на 18 июля: сработала тревожная кнопка в одной из фирм Петрозаводска. На место выехала группа задержания городского отдела вневедомственной охраны. На месте к росгвардейцам обратился администратор и сообщил, что неизвестный гражданин зашел в здание в неадекватном состоянии – закрылся в туалете, громко кричал, звенел в колокольчик, на замечания не реагировал, проявлял агрессию.

Нарушителем оказался 28-летний мужчина. Дебошир сообщил, что ему плохо, и попросил вызвать скорую помощь. Сотрудники Росгвардии передали его медикам. Заявление об административном правонарушении было составлено и передано полиции.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего петрозаводчанина, пытавшегося обокрасть ночью магазин.