В Петрозаводске неадекватный мужчина пинал троллейбус и пытался разбить водительское стекло

Дебошир устроил разборки с водителем троллейбуса на остановке на улице Луначарского.

Сегодня, 4 июля, около 7.40 4 июня читательница «Фактор News» увидела, как на остановке по улице Луначарского какой-то мужчина напал на троллейбус. Он пинал «рогатый» транспорт и хотел разбить водительское стекло. Водителю пришлось выйти из троллейбуса и применить к дебоширу физическую силу.

Подробности знает «Фактор News», где опубликовали видео инцидента.