В Петрозаводске неделю будут греметь взрывы

Жителей столицы Карелии предупредили о работе саперов.
ЕДДС Петрозаводска сообщает о работах по полигоне в районе Соломенного.
«В течение недели будет производиться уничтожение ранее изъятых боеприпасов», — говорится в сообщении Единой диспетчерской службы.
Ранее сообщалось, «черный копатель» из Карелии превратил свою квартиру в склад взрывных устройств.
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