В Петрозаводске неделю будут греметь взрывы

Жителей столицы Карелии предупредили о работе саперов.

ЕДДС Петрозаводска сообщает о работах по полигоне в районе Соломенного.

«В течение недели будет производиться уничтожение ранее изъятых боеприпасов», — говорится в сообщении Единой диспетчерской службы.

Ранее сообщалось, «черный копатель» из Карелии превратил свою квартиру в склад взрывных устройств.