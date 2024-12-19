В Петрозаводске неизвестные испортили новогоднюю елку

Уже который год неизвестные ломают шары с новогодней елки в Петрозаводске.

В паблике «ЗАРЕКА Петрозаводск Новости района» опубликовали пост о том, что кто-то портит елку, установленную в районе. Жители сообщают, что едва успели елку украсить, как уже появились разбитые шары.

«Не успели на Зареке ёлку украсить, как уже шары ломаные валяются. Второй ломаный шар аж возле Пробной лежит. И это происходит каждый год!» — говорится в сообщении.

Возмущенные жители обращаются к администрации с просьбой принять меры. В частности, предлагается установить камеры видеонаблюдения и штрафовать родителей виновных в вандализме детей.