В Петрозаводске неизвестные выбросили котят в колодец

Малышей нашли в одном из подъездов на Древлянке.

Сегодня на Лососинском шоссе, 22к1 в столице Карелии специалист по техническому обслуживанию зданий обнаружил трёх крохотных котят, лежащих на тряпочке в картонной коробке. Об этом рассказали в гуманитарной группе «Привет, нужна помощь, Петрозаводск».

— Мужчина достал их прямо из дренажного колодца, — сообщили там.

Перепуганные малыши крепко прижались друг к другу и с опаской смотрели на окружающих людей. Рядом с ними горожане нашли пакетик и баночку корма, к которому животные практически не притронулись.

Найти петрозаводчан, бросивших детёнышей на произвол судьбы, к сожалению, не удалось.

Сейчас котята ищут дом и по-настоящему любящих хозяев, которые помогут им забыть пережитое предательство.

Ранее мы рассказывали, что пёс по кличке Бади, оправившийся от побоев после смерти хозяина-садиста, вновь готов довериться людям.