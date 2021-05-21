Спасаясь от фотоловушек, жители Петрозаводска выбрасывают покрышки куда придется (ФОТО)

Опасаясь разоблачения с помощью фотоловушки, неизвестные выбросили старые автопокрышки не на помойку, а в ближайший двор.

В паблике «Живой Петрозаводск» появились фотографии захламленна двора карельской столицы. В самых неожиданных местах попадаются старые покрышки.

«Подведомственное Минприроды Карелии ГКУ РК „Карелприрода“ расставило фотоловушки „Филин 800“ для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок. Теперь несознательные граждане, не желающие попасть в объективы ловушек и подвергнуться административному штрафу, выбрасывают автопокрышки и строительный мусор … в соседних дворах», — написали в паблике.

Этот «сюрприз», по словам администратора паблика, появился в одном из дворов по улице Мурманская. Что характерно, территория, где был выброшен мусор, находится вне поля охвата камер видеонаблюдения.

В паблике задаются вопросом: стоило ли обязанность по утилизации автопокрышки возлагать на самих автовладельцев, чтобы потом обнаруживать свалки в самых неожиданных местах, тратить деньги на фотоловушки и прочие ухищрения?

Напомним, власти Карелии расставили сеть фотоловушек на контейнерных площадках Петрозаводска, чтобы выявлять нарушителей, выбрасывающих на помойки автопокрышки и строительный мусор.

А совсем недавно, 15 мая, в фотоловушку попались строители, выбросившие мусор в неположенном месте.