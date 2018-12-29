В Петрозаводске неизвестный поджег дом

Пожар произошел на ул. Мебельной минувшим вечером, 28 декабря, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.58 на ул. Мебельной, 76 произошел пожар в частном жилом доме. В результате поврежден пол и стена подсобного помещения на площади 0,5 кв м. В 20.18 пожар ликвидирован.

Причина возгорания – поджог.

Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.