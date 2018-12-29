В Петрозаводске неизвестный поджег дом

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел на ул. Мебельной минувшим вечером, 28 декабря, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.58 на ул. Мебельной, 76 произошел пожар в частном жилом доме. В результате поврежден пол и стена подсобного помещения на площади 0,5 кв м. В 20.18 пожар ликвидирован.
Причина возгорания – поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.12.2018, 13:43
26.12.2018, 21:30
28.12.2018, 17:07
25.12.2018, 07:15
25.12.2018, 08:00
Аналитика
28.12.2018 09:53
Политкухня
Бизнесмен из Петрозаводска не рассчитывает на новогодние подарки от государства.
27.12.2018 14:46
26.12.2018 12:19
26.12.2018 11:58
25.12.2018 16:00
Чтиво
27.12.2018 09:59
Без политики
Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
21.12.2018 13:01
Медиа
10.12.2018 10:39
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии