В Петрозаводске неизвестный представился заместителем Любарского и приказал «накрыть поляну»

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как неизвестный аферист решил воспользоваться его именем.

Владимир Любарский получил сообщение, что от имени его команды действует неизвестный аферист. Якобы он звонит в организации и сообщает, что туда нагрянут проверяющие органы и глава города, а потому им нужно организовать достойный прием. Об этом сообщил мэр Петрозаводска.

«Получил только что сообщение: «Сегодня неизвестный позвонил в «МастерПак» (фирма наша по упаковке), представился вашим заместителем; сказал, что вы скоро к ним приедете с прокуратурой и Роспотребнадзором, и что нужно поляну накрыть», — рассказал Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска заявил, что не имеет отношения к подобным звонкам.

«Друзья, конечно же, ни глава города, ни руководство надзорных органов ни при каких обстоятельствах не станут обращаться к вам с подобными просьбами. Это просто исключено», — заявил он.

Ранее сообщалось, что рассылка писем с угрозой стала причиной массовой эвакуации работников мэрии Петрозаводска.