890x80
Реклама
Объявлен размер максимального пособия на детей после резкого повышения
Сегодня 00:10
Полиция проводит проверку по факту избиения мужчины у магазина в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.05.2022 15:32
Рассылка писем с угрозой стала причиной массовой эвакуации работников мэрии Петрозаводска
20.05.2022 17:12
Экс-руководителя Ростехнадзора в Карелии обвинили в получении 21-й взятки
20.05.2022 16:07
Ипотека: Успеть за 5,7%
Сегодня 00:01

В Петрозаводске неизвестный представился заместителем Любарского и приказал «накрыть поляну»

Новости. Общество
08:50, 21 Мая 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как неизвестный аферист решил воспользоваться его именем.

Владимир Любарский получил сообщение, что от имени его команды действует неизвестный аферист. Якобы он звонит в организации и сообщает, что туда нагрянут проверяющие органы и глава города, а потому им нужно организовать достойный прием. Об этом сообщил мэр Петрозаводска.

«Получил только что сообщение: «Сегодня неизвестный позвонил в «МастерПак» (фирма наша по упаковке), представился вашим заместителем; сказал, что вы скоро к ним приедете с прокуратурой и Роспотребнадзором, и что нужно поляну накрыть», — рассказал Владимир Любарский.

Мэр Петрозаводска заявил, что не имеет отношения к подобным звонкам.

«Друзья, конечно же, ни глава города, ни руководство надзорных органов ни при каких обстоятельствах не станут обращаться к вам с подобными просьбами. Это просто исключено», — заявил он.

Ранее сообщалось, что рассылка писем с угрозой стала причиной массовой эвакуации работников мэрии Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
14.05.2022, 12:00
Пешеходный мост через реку Неглинка в Петрозаводске ушел под воду
14.05.2022, 00:22
«Помогите!»: Дома смывает разлившийся ручей, из-за которого закрыли дорогу под Петрозаводском (ВИДЕО)
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена

Аналитика

20.05.2022 08:58
Обществоведение
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) объявляет о начале приемной кампании.
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.