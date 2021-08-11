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В Петрозаводске невозмутимый мужчина выпил и закусил прямо в магазине

Новости. Общество
13:59, 12 Августа 2021
фото: © Михаил Почуев / ТАСС, архив

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Росгвардейцы задержали молодого человека, продегустировавшего неоплаченные продукты в одном из магазинов столицы Карелии.

По сообщению Управлению Росгвардии по Карелии, после полуночи 11 августа сработала тревожная сигнализация одного из петрозаводских гипермаркетов. Выяснилось, что 27-летний мужчина испортил товар. Он выпил банку слабоалкогольного напитка и съел готовое мясное изделие прямо в торговом зале. Сотрудники батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны передали задержанного в полицию.

Днем опять была зарегистрирована сработка сигнализации данного торгового заведения – на этот раз сотрудники Росгвардии передали полицейским 42-летнего жителя Мурманской области. Гость столицы Карелии набрал продуктов и промтоваров почти на 2,5 тысяч рублей и пытался вынести их, не оплатив.

Ранее сообщалось, магазин на севере Карелии пытались обокрасть два раза в сутки.

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Комментарии

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udo
2021-08-12 14:11:51
Наш человек. :)
Серж
2021-08-12 14:21:04
udo, :) точно .
Успешный
2021-08-12 14:07:08
Почему испортил ? Употребил по назначению. На сутках три раза в день кормят и работать не заставляют.
Гость
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