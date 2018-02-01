В Петрозаводске владельцы должны убрать незаконно установленные объекты до середины месяца

Городские власти предлагают владельцам нестационарных объектов по Первомайскому проспекту, Шуйскому шоссе и улице Шуйской освободить незаконно занятые земельные участки.

Администрация Петрозаводска сообщает лицам, самовольно (незаконно) установившим нестационарные объекты, информацию о дате проведения демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов, месте и сроках их хранения.

Мэрия предлагает владельцам самовольно (незаконно) установленной бытовки, расположенной в районе дома № 17 по ул. Шуйской и киоска, расположенного по пр. Первомайскому (ост. "Сорокская") в срок до 14 февраля, а также владельцу металлического ограждения, расположенного в районе дома № 20 по Шуйскому шоссе в срок до 15 февраля добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требования об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков, произвести демонтаж указанных объектов и освободить земельные участки.