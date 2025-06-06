В Петрозаводске ночью полиция открыла огонь по гонщику

Погоню на Варкауса зафиксировали камеры города.

18 июня в Петрозаводске полиция гналась за легковым автомобилем Lada ВАЗ 2115. На хвосте у гонщика в Октябрьском районе было минимум пять полицейских машин. Водитель не снижал скорость и не останавливался, из-за чего экипаж полиции применил табельное оружие, открыв огонь по машине нарушителя. Водителя смогли задержать лишь на кольцевой дороге в районе набережной Варкауса.

Подобное нарушение подоходит под статью о неподчинении сотрудникам полиции. За такое водителя могут оштрафовать на 2000–4000 рублей, либо арестовать на 15 суток, либо отправить на обязательные работы длительностью от 40 до 120 часов.

Кадры погони сохранились благодаря городским камерам, в том числе камерам компании «Ситилинк». Ролик разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».