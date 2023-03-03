В Петрозаводске ночью пожарные спасли из огня 8 человек

Один из пострадавших на пожаре попал в больницу, сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал тревоги поступил петрозаводским спасателям 6 марта в 01.41 — загорелась квартира в доме № 43 по улице Жуковского.

На тушение выехали 23 человека при 8 единицах техники. В пятиэтажном доме загорелась комната в одной из квартир.

Всего пожарные спасли из горящей квартиры 8 человек, еще 10 человек из дома были эвакуированы. Один из жителей дома серьезно пострадал — ему потребовалась госпитализация.

В 02.37 ночи пожар был полностью потушен.