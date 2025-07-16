В Петрозаводске ночью сбили велосипедиста

Мужчина на велосипеде нарушил правила дорожного движения.

Вчера, 28 июля, в 23:21 на перекрестке улиц Ровио и Лыжной 26-летний водитель Toyota сбил 39-летнего велосипедиста. По данным Госавтоинспекции города, пострадавший пересекал перекресток на красный цвет светофора в неположенном месте.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и находится на стационарном лечении. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства.