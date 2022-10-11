В Петрозаводске обещают решить проблемы с освещением лыжной трассы к началу сезона

На трассе «Фонтаны» устанавливают новую трансформаторную подстанцию, сообщили в мэрии города.

На встрече рабочей группы по развитию трассы «Фонтаны» под руководством председателя комитета социального развития Натальи Кармазиной, состоявшейся в мэрии, были озвучены сроки ввода нового освещения на лесном стадионе.

Как сообщил руководитель муниципального учреждения «Дирекция спортивных сооружений и спортивной подготовки» Василий Филин, к началу зимнего сезона систему освещения запитают от новой трансформаторной подстанции, которую разместят возле парковки. В данный момент под ее установку готовят фундамент, оборудование уже доставлено в город. Предполагается, что это решит проблемы аварийных отключений.

Кроме того, общественники обсудили проектирование на базе трассы территории для езды на велосипедах. В данный момент продолжаются технические изыскания, которые должны решить эту проблему.