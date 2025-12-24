В Петрозаводске объявили набор на курсы водителей троллейбусов с будущим трудоустройством и хорошей зарплатой

Троллейбусное предприятие объявило набор обучающихся на водителей "рогатого" транспорта.
Как рассказали на предприятии «Городской транспорт», курсы начнутся в марте 2026 года и продлятся четыре месяца. Принимаются на обучение мужчины и женщины от 21 года, имеющие среднее образование и годные по состоянию здоровья.
— На время обучения будет выдаваться стипендия в размере 31157. После окончания курсов гарантировано трудоустройство с зарплатой от 69 тысяч рублей, — рассказали на предприятии.
Напомнили также, что у водителей троллейбусов льготная пенсия, которая назначается на 5 лет раньше. Отпуск — 58 дней.
Подробная информация о курсах по телефонам: 8 921 451 64 14 (Екатерина) и 8 953 527 27 28. Ранее Инна Колыхматова рассказала, что в текущем году удалось поднять зарплату водителям троллейбусов.