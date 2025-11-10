В Петрозаводске объявлен кастинг на участие в молодежном фильме о здоровом образе жизни

25 ноября в Петрозаводске пройдет кастинг на участие в короткометражном художественном фильме «Пока светит солнце» (12+), направленном на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.
Кинопроект «Пока светит солнце» (12+) носит социально значимый характер и нацелен на продвижение ценностей здорового образа жизни через искусство. Создатели приглашают к участию всех желающих, кто чувствует в себе силы и желание творить.
По информации организаторов, в фильме будет честная история, мотивирующая людей сделать выбор о своем образе жизни.
Для записи на кастинг необходимо:
— Написать в личные сообщения группы организаторов.
— Указать в сообщении свои ФИО и возраст.
Организаторы подчеркивают, что рассматривают кандидатов всех типажей, но просят отнестись к записи ответственно и подавать заявку только в случае готовности прийти на кастинг 25 ноября.
