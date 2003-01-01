В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

Торги на право заключение договора о комплексном развитии территории одного из кварталов в районе Октябрьского проспекта объявили на электронной площадке.

Торги на право заключения договора о комплексном развитии территории первого этапа Октябрьского района были объявлены на электронной площадке. Об этом вчера, 20 сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

Территория представляет собой квартал общей площадью 52 538 кв.метров, ограниченный Мурманской, Бесовецкой, Краснофлотской улицами и Октябрьским проспектом.

Как уточнили в мэрии, на территории расположено девять аварийных домов, подлежащих расселению и сносу, а также один уже расселенный аварийный дом. Его необходимо будет снести не позднее шести месяцев со дня заключения договора.

Кроме того, нужно будет обустроить нерегулируемый пешеходный переход через Бесовецкую улицу в районе пересечения с Мурманской улицей, а также оборудовать тротуар или пешеходную дорожку от Октябрьского проспекта до Бесовецкой улицы вдоль Краснофлотской улицы.

Заявки принимают до 17 октября, а сами торги пройдут 27 октября.