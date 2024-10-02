В Петрозаводске облагородили территорию центра медицинской помощи

Центр паллиативной медицинской помощи преобразился благодаря неравнодушным людям.
Территория Центра паллиативной медицинской помощи в Петрозаводске преобразилась благодаря заботе неравнодушных людей, сообщили на странице Минздрава Карелии. Теперь возле центра раскинулись зеленые зоны, цветочные клумбы, удобные пешеходные дорожки и уютные места для отдыха.
«Всё это способствует созданию благоприятной атмосферы для посетителей учреждения и медиков», — отметили в Минздраве.
Сотрудники министерства также напомнили, что инициатива по благоустройству территорий медицинских учреждений принадлежит главе Карелии Артуру Парфенчикову.
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