В Петрозаводске облагородили трассу «Фонтаны»

Велосипедисты и лыжники смогут отдохнуть во время прогулки.

В Петрозаводске облагородили вело-пешеходный маршрут в лесопарковой зоне города. Команда трассы «Фонтаны» сообщила, что рядом с первым фонтаном установили стол и лавочки для семейных пикников и отдыха.

«В ближайшее время очистим маршрут вдоль речки от начала трассы и до фонтана от поваленных деревьев, для вашей комфортной прогулки по семейной эко-тропе», — рассказала команда трассы «Фонтаны».

Основание качелей покрыли антисептиком. Прошла уборка мусора и кустарников на территории тропы. Команда проверила прочность нового основания чаши фонтана.

Трасса находится между районами Кукковка и Древлянка. Летом на ней катаются велосипедисты, а зимой она используется для лыжных прогулок. Общая протяженность тропы —13,5 километров.

Напомним, сейчас на трассе проходит летний фестиваль «Фонтаны».