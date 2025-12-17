В Петрозаводске обнаружили место, куда свозят желтые контейнеры для раздельного сбора

Житель Петрозаводска нашел место, где складируют вывезенные с площадок желтые контейнеры.

Десятки желтых контейнеров для раздельного сбора лежат на Курганском проезде. Видно, что часть из них проржавела и, действительно, требует замены. Но многие вполне годны для использования. Видео появилось в телеграм-канале «Петрозаводск 360».

— Надо понимать, что реформа по сбору раздельного сбора мусора закончена? А люди уже привыкли. Как там в будущем будет, не понятно. Может администрация города объяснит жителям этот вопрос? Курганский проезд. Кукковка. Место хранения контейнеров для раздельного мусора, — пишет автор видео.

В мэрии информацию не комментируют. Напомним, ранее «Столица на Онего» уже писала, что в Петрозаводске убирают желтые контейнеры. По словам чиновников, делают это в связи с многочисленными жалобами жителей на их неудовлетворительное состояние .

— В настоящее время они вывезены с площадок для дальнейшей замены/ремонта. При этом раздельное накопление ТКО не прекращалось. С наступлением зимнего периода рекомендуем направлять вторсырье в экостанции, в экостанциях сырье сохраняет свои потребительские свойства, вне зависимости от погодных условий и дает более качественный выход ВМР (вторичных материальных ресурсов), — говорится в сообщении Минприроды в соцсетях.

Напомним, экостанций в городе четыре. Это точки на ул. Казарменской, около гипермаркета «Магнит Семейный», на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице, у торгово-развлекательного комплекса «Лотос Plaza». И сейчас они тоже наполняются быстро. Как уточнили чиновники, вывозят их раз в неделю. С будущего понедельника обещают увеличить частоту вывоза до двух раз. Также говорят об увеличении экостанций в 2026 году. В частности рассматривается установка контейнеров на Ключевой.

Добавим, что неделю назад свою позицию высказала глава города. По ее словам, большинство горожан рады тому, что контейнеры убрали. Но в соцсетях жители просят вернуть ящики. Много лет они сортировали отходы и хотят продолжать это делать. Внятных разъяснений по поводу судьбы раздельного сбора чиновники не дают.