В Петрозаводске обнаружили рыбу неизвестного происхождения

Во время рейда было обнаружено четыре факта продажи рыбной продукции без ветеринарных документов, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Сотрудники Минсельхоза и мэрии провели рейд 29 ноября и 6 декабря. На пересечении ул. Правды и пр. А. Невского, на ул. Ровио,19, на ул. Древлянка,18 инспекторы обнаружили четыре факта нарушения законодательства.

Незаконно реализуемая продукция была запрещена для дальнейшей реализации, гражданам выданы требования об устранении нарушений.