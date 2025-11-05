В Петрозаводске обновили освещение около Вечного огня

Входную зону мемориального комплекса украсила художественная подсветка.
Преобразилось освещение мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы» в центре Петрозаводска. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
Теперь входные зоны освещают 10 новых парковых опор. Именные плиты, огненная чаша и памятный камень подсвечиваются пятью прожекторами. Особенно красиво смотрится художественная подсветка — почти двадцать прожекторов направленного света выделяют ели у входа и флагшток.
Работы выполнило муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» за счет субсидии из республиканского бюджета. Деньги этой субсидии также пойдут н установку акцентной подсветки стелы «Город воинской славы» и барельефов.
— Мы модернизировали систему подсветки памятного места. Таким оно не было никогда. Благодарю коллектив МУППЭС за оперативную работу. Символично, что подсветку этого важного для каждого из нас места удалось модернизировать в преддверии Дня народного единства, —отметила глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
