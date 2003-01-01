В Петрозаводске на нижнем Чапаевском кольце заасфальтировали тротуар

В Петрозаводске завершили укладку нового тротуара у Чапаевского кольца и занялись благоустройством микрорайона Древлянка.
В Петрозаводске завершили ремонт тротуара у площади Нижнее Чапаевское Кольцо по направлению к улице Шотмана, об этом сообщила мэр города Инна Колыхматова.
Ранее в городе отремонтировали тротуары у Карельского филиала РАНХиГС на улице Чапаева, в районе остановки «Улица Корабелов», на участке Сегежской улицы (от проезда между жилыми домами № 21 и № 15 до проезда между жилыми домами № 15 и № 11) и у остановки «Автовокзал». Все работы выполнены в установленные сроки.
На фоне проведенных работ жители отдаленных районов Петрозаводска в комментариях на странице мэра обратили внимание на необходимость ремонта других пешеходных зон.
— Можно ли на следующий 2026 год сделать ремонт на тротуаре на Древлянском кольце? Он там весь развалился,— обратились жители микрорайона Древлянка.
В сентябре уже появлялась информация о начале работ на Древлянке на участке от Сиреневой до Учительской улицы — он соединяет новый и старый микрорайоны. Дорогой активно пользуются жители: по пути несколько социальных объектов - детский сад, бассейн и школа.
Напомним, ранее мы рассказывали, что около двух вокзалов в Петрозаводске открылась новая бесплатная парковка . Открылось движение по участку от улицы Чапаева до железнодорожного вокзала, а главное — новая вместительная автопарковка, которая разгрузит площадь Гагарина. Одновременно там смогут парковаться 165 машин.