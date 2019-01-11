В Петрозаводске обновились телефоны для связи с мусороперевозящими компаниями

С 1 января услуги по вывозу твердых коммунальных отходов оказывают три предприятия: ПМУП "Автоспецтранс", ООО "Экосервис" и ООО "АктивПро", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, что в зону ответственности ПМУП "Автоспецтранс" вошли районы: Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Пятый поселок, Университетский городок, СКЗ, Голиковка, Зарека. Телефон для связи с компанией: +7-911-411-78-00.

ООО "Экосервис" обслуживает Кукковку, старую Кукковку, Сайнаволок, Птицефабрику, Ключевую, Онежский разъезд. Телефоны для связи с представителями компании: 76-53-35 (диспетчер), +7-981-404-43-02, +7-911-406-88-90.

В зоне деятельности ООО "АктивПро" районы: Центр, Октябрьский, Первомайский, Соломенное. Телефоны для связи с компанией: +7-921-604-44-44, +7-921-526-49-58.

Также можно обращаться в компанию ООО "Автоспецтранс".

По вопросам качества работы операторов:+ 7-921-222-80-34 (с 9-00 до 17-00 в рабочие дни).

По вопросам заключения договоров: +7-921-223-77-07; +7-931-700-40-64; +7-921-222-80-31.

По вопросам выставления квитанций и начисления оплаты: 59-46-05.

Телефон приемной: 8(8142) 28-28-14 (с 9-00 до 17-00 в рабочие дни). Электронная почта: info@rotko10.ru , группа в социальной сети "ВКонтакте".