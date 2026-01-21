В Петрозаводске обновят восемь контейнерных площадок

В Петрозаводске готовят основания под новые контейнерные площадки.
Как рассказала глава города Инна Колыхматова, в 2025 году в городе оборудовали 14 новых контейнерных площадок, которые заменили сгоревшие и поврежденные.
В текущем году заключен новый контракт, который предусматривает установку еще восьми современных площадок. На данный момент подрядная организация завершила первый этап — демонтаж старых конструкций.
Для обшивки каркасов новых объектов будет использоваться просечно-вытяжной лист. Этот материал выбран не случайно — он отличается высокой прочностью и обладает антивандальными свойствами, что должно повысить долговечность конструкций.
