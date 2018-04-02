В Петрозаводске обокрали женщину, которая сдавала квартиру на Кукковке

Петрозаводчанке, которая сдавала жилье на Кукковке, не повезло с квартиросъемщицей: хозяйка осталась без денег и без имущества.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 48-летней местной жительницы. Она рассказала, что два месяца назад сдала молодой женщине свою квартиру на Кукковке.

"Спустя месяц аренды квартиросъемщица сообщила, что съедет, если хозяйка не купит холодильник. Та согласилась и скоро привезла бытовую технику. Когда подошел срок оплаты за второй месяц проживания, владелица жилплощади приехала на квартиру. Но там она обнаружила, что исчезли не только вещи снимавшей квартиру женщины, но и недавно купленный холодильник", - рассказали в МВД Карелии.

Ущерб заявительница оценила в сумму более 16 тысяч рублей.

Стражи порядка установили обстоятельства произошедшего.

"Выяснилось, что квартиру у потерпевшей сняла ранее судимая 31-летняя гражданка. Кухонную технику она продала случайным знакомым, а вырученные деньги потратила на собственные пагубные пристрастия", - отметили в министерстве.

Возбуждено уголовное дело, предполагаемая злоумышленница находится под стражей.