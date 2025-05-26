В Петрозаводске обрабатывают шесть районов от клещей

Обработка проходит в многолюдных местах отдыха и возле пешеходных дорожек.
Администрация города сообщила, что акарицидная обработка проходит в шести районах города.
В Петрозаводске подрядчиком обработки общественных территорий от клещей выступает ООО «Санобработка».
«Специалисты работают в зеленых зонах Ключевой, Перевалки, Древлянки, Кукковки, Соломенного и Железнодорожного района», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее петрозаводчанку укусил зараженный тремя инфекциями клещ.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание